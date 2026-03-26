Казанцев приглашают на «День Горького» в честь 158-летия писателя

28 марта в Музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина пройдет серия мероприятий, посвященных юбилею классика. Вход на все события свободный.

Программа начнется в 11:00 с возложения цветов к бюсту писателя на улице Горького, 34. В 11:30 стартует новая пешеходная экскурсия «По улицам этим Горький ходил». С 13:00 до 14:00 для гостей проведут обзорную экскурсию по экспозиции «Писатель – эпоха – герой».

В первой половине дня также запланированы презентации выставочных проектов: с 14:00 до 14:30 — совместного с Государственным музеем Горького «Шел по выставке трамвай», с 14:30 до 15:00 — выставки из собрания музея «Горький – АРТ».

С 15:00 до 17:00 состоится праздничная программа с вручением Литературной премии имени М. Горького. Завершит день киносеанс: в 17:00 начнется показ и обсуждение фильма Всеволода Пудовкина «Мать» (1930 год).

Мероприятия пройдут по адресу: улица Горького, 10.