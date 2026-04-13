Казанцев приглашают на общегородской субботник 25 апреля

Город
13 апреля 2026  11:44

Записаться на уборку теперь можно через портал «Моя Казань». Специальный раздел позволяет выбрать локацию рядом с домом, зарегистрироваться и получать напоминания. Мэр Ильсур Метшин призвал горожан присоединиться к наведению порядка после снежной зимы. Он отметил, что руководители и сотрудники администрации, как обычно, выйдут первыми.

Планируется привлечь более 30 тыс. казанцев и около 1,5 тыс. предприятий, задействовать свыше 300 единиц техники. Для собаководов организуют уборку площадок выгула, молодежь займется очисткой переходов от граффити. Сотрудники исполкома сосредоточатся на прибрежных зонах, скверах и парках.

Двухмесячник по санитарной очистке стартовал 1 апреля. На сегодняшний день коммунальщики очистили более 4 млн кв. м дорог, привели в порядок 282 двора, промыли 126 остановочных павильонов и свыше тысячи опор освещения.

