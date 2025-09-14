Казанцы активно участвуют в выборах

На избирательном участке, расположенном в Казанском медицинском колледже, голосование проходит активно. Как рассказали сотрудники избирательной комиссии, сюда с раннего утра идут горожане, чтобы сделать свой выбор.

Многие казанцы приходят семьями, с удовольствием участвуют в фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга: голосуют, фотографируются на избирательном участке и сразу же выкладывают фото на своих страницах в соцсетях. Здесь же проголосовашие получают пригласительные в виде бумажного браслета на большой праздничный концерт у Чаши. Этот же браслет дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте.