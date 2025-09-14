Казанцы активно участвуют в выборах

news_top_970_100
Город
14 сентября 2025  19:02
Автор:
Ольга Иванычева

На избирательном участке, расположенном в Казанском медицинском колледже, голосование проходит активно. Как рассказали сотрудники избирательной комиссии, сюда с раннего утра идут горожане, чтобы сделать свой выбор. 

Многие казанцы приходят семьями, с удовольствием участвуют в фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга: голосуют, фотографируются на избирательном участке и сразу же выкладывают фото на своих страницах в соцсетях. Здесь же проголосовашие получают пригласительные в виде бумажного браслета на большой праздничный концерт у Чаши. Этот же браслет дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане завершился День единого голосования
Виталий Смирнов: Выборы в Татарстане прошли спокойно и на достойном уровне
Явка избирателей в Татарстане достигла 66,5% к 18:00 на выборах главы республики
Казанцы активно участвуют в выборах
Более половины избирателей в РТ проголосовали к 15 часам
Более половины избирателей в РТ проголосовали к 15 часам
Эксперт отметил роль Татарстана в восстановлении новых территорий страны
Алина Загитова посетила стройку Центра фигурного катания в Казани
В Казани состоялось заседание экспертного клуба «Волга»