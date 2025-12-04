Казанцы смогут поучаствовать в постройке дома Деда Мороза в парке «Елмай»

В Казани стартует зимняя сессия популярного семейного проекта «Это семейная стройка». 13 и 14 декабря в детском парке «Елмай» состоится творческий мастер-класс, в ходе которого участники совместными усилиями возведут деревянный домик Деда Мороза.

Фото: kzn.ru

К участию приглашаются семьи с детьми от шести лет. В течение двух дней родители и их дети смогут освоить базовые столярные навыки — шлифовку, распил, покраску и сборку деревянных конструкций. Созданный арт-объект станет частью праздничного оформления парка и будет радовать гостей в новогодние дни.

Как отмечают организаторы, это уникальная возможность для совместного творчества и реального вклада в преображение городской среды. Заявки на участие принимаются до 8 декабря через специальную регистрационную форму.

Проект реализуется Дирекцией парков и скверов Казани совместно с организацией «Архидети». Летний дебют инициативы, в рамках которого 65 семей построили арт-объект «Парус», доказал востребованность подобных форматов досуга среди горожан.