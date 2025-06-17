Казанцы соберут подарки для батыров

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин и начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Накануне праздника, 20 июня, на Казанском ипподроме пройдут скачки, которые из года в год пользуются популярностью у жителей республики.

- Это прекрасная возможность провести вечер пятницы всей семьей вместе со своими близкими, - подчеркнула Лейла Фазлеева. - Приглашаем всех желающих на это мероприятие. Праздник хорош именно тем, что он традиционный и соответствует канонам, установленным много лет назад.

Казанский Сабантуй пройдет в привычных локациях: березовая роща поселка Мирного, березовая роща поселка Дербышки и лесопарковая зона у озера Лебяжьего. Праздник начнется в 9 часов утра и продлится до определения главного батыра на каждом из майданов.

- Соревнования всегда вызывают большой интерес у жителей и гостей столицы, - заметила Лейла Фазлеева. - Поэтому всех, кто планирует участвовать в соревнованиях и состязаниях на площадках Сабантуя, просим прийти в удобной обуви и одежде. Важно внимательно следить за детьми, которые участвуют в мероприятиях, обеспечить их питьем.

Для награждения победителей соревнований традиционно проводятся сборы подарков.

- Сбор даров как обряд является по-настоящему народным и праздничным, - подчеркнул Азат Абзалов. - Подарки передаются на детские майданы, а для батыров призы передают организации через администрации районов.

Основной сбор в Казани пройдет с 11.00 до 14.00 19 июня. Четыре повозки будут двигаться по разным маршрутам: одна начнет путь от резиденции главы Татарстана, другая - от театра оперы и балета им. М.Джалиля, третья - от комплекса «Туган авылым», а четвертая - по Старо-Татарской слободе. В Залесном обряд состоится 18 июня, в Дербышках - 20 июня.

По словам Лейлы Фазлеевой, в качестве подарка татарстанцы приносят самые разнообразные вещи: бытовую технику, посуду, игрушки. Иногда наградой для победителя может стать, например, живой петух. В качестве призов часто разыгрывается электроника.

- Буквально на днях, 14 июня, прошел на высоком организационном уровне федеральный Сабантуй в городе Якутске, - рассказал Дамир Натфуллин. - Гости познакомились с нашими традициями. Хочется отметить, что в последние годы именно традициям и основам Сабантуя уделяется особое внимание. Очень важно сохранить их, так как Сабантуй имеет давние корни, его проводили в наших деревнях.

Он отметил, что в связи с урбанизацией этот праздник в городе может показаться неуместным, но на самом деле это серьезная возможность показать подрастающему поколению всю красоту Сабантуя, основываясь на исконных традициях.