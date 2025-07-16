Татарстанский онкодиспансер впервые провел роботические гинекологические операции

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере имени профессора М.З. Сигала совершён впервые проведены самостоятельные гинекологические операции с использованием роботической системы.

Под руководством заведующей отделением Алевтины Ахметзяновой и онколога Азата Галялетдинова выполнены сложные вмешательства по экстирпации матки с определением сигнальных лимфоузлов при патологиях эндометрия.

«Роботическая хирургия особенно ценна в гинекологии, где требуется ювелирная точность при работе в ограниченном пространстве малого таза», – поясняют специалисты. Преимущества технологии включают минимальную инвазивность, сокращение кровопотери и значительное уменьшение реабилитационного периода.

Освоение методики стало возможным благодаря системной поддержке руководства республики. После этапа обучения у московского эксперта Дмитрия Уткина татарстанские хирурги впервые самостоятельно провели операции, демонстрируя профессиональное владение передовыми технологиями.