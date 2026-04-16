Казанец назвал код из смс и лишился 1,8 млн рублей

В полицию Казани обратился мужчина 1983 года рождения с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД по РТ. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что на его имя пришла посылка. Для её получения необходимо продиктовать код из смс-сообщения. Потерпевший, не подозревая обмана, назвал цифры.

После этого ему начали поступать звонки с других номеров. Злоумышленники представлялись сотрудниками государственных органов и убедили мужчину, что в отношении него совершаются мошеннические действия. Чтобы «обезопасить» сбережения, они велели ему оформить доверенность на получение кредита, а затем перевести деньги на «безопасные счета».

Потерпевший выполнил все указания и перевёл аферистам более 1,8 миллиона рублей. Часть этой суммы составляли кредитные деньги. Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Полиция Казани предупреждает: никогда не передавайте коды из сообщений посторонним, кем бы они ни представлялись. «Безопасных счетов» не существует. Любые требования перевести деньги под предлогом защиты от мошенничества — это и есть мошенничество. Прервите диалог.

Сотрудники правоохранительных органов и финансовых организаций никогда не запрашивают по телефону перевод денег, установку приложений или данные карты. Помните об этом и не дайте себя обмануть.