Казанец обманул девушку на 230 тыс. рублей при продаже несуществующих смартфонов

В столице Татарстана полицейские задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в интернет-мошенничестве. Злоумышленник разместил на онлайн-площадке объявление о продаже двух телефонов по привлекательной цене.

19-летняя покупательница перевела «продавцу» 230 тыс. рублей, после чего связь с ним прервалась, а обещанный товар так и не поступил. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Фигурант признал вину и пояснил, что полученные средства потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.