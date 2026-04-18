KazanForum-2026: участие подтвердили делегации из 60 государств и 20 российских регионов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в этом году соберет рекордное число участников. Как сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, свое участие уже подтвердили представители 60 иностранных государств и 20 глав российских регионов.

По словам Минниханова, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке, казанская площадка призвана стать местом для выработки решений актуальных региональных проблем. Он также подчеркнул, что на страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) приходится половина внешнеторгового оборота Татарстана.

Деловая программа форума насчитывает более 120 мероприятий. Среди ключевых событий — съезд министров культуры стран ОИС, Генеральная ассамблея ИСЕСКО, съезд национальных банков государств — членов организации, а также международная выставка недвижимости и фестиваль благопристойной моды. Запланированы заседания трех межправительственных комиссий (с Индонезией, Нигерией и Мали), встречи с Кыргызстаном, Туркменистаном и Палестиной, а также рабочая группа с Малайзией. Отдельное внимание будет уделено теме исламских финансов, инвестиций, индустрии халяль, культуры, спорта и «женского взгляда». Состоится заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», посвященное общим ценностям как основе сотрудничества.

Советник президента РФ Антон Кобяков добавил, что для удобства иностранных гостей в период с 10 по 20 мая в аэропортах Москвы и Казани начнут работать круглосуточные консульские пункты.