Объем платных услуг в РТ за первый квартал вырос почти на 5%

По данным Татарстанстата, в январе–марте 2026 года жителям республики было оказано платных услуг на сумму 155,7 млрд рублей. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В помесячной разбивке лидирует март с показателем 53,9 млрд рублей, за ним следует февраль (51,1 млрд) и январь (50,6 млрд).

Наибольший объем выручки пришелся на коммунальные услуги — 37,5 млрд рублей. Далее следуют бытовые услуги (24,8 млрд), транспортные (18 млрд), услуги образования (14,8 млрд) и медицинские (12,9 млрд).

Меньше всего за первые три месяца года было оказано услуг пожилым и инвалидам (366 млн рублей), ветеринарных (489,8 млн) и курьерских (520 млн).