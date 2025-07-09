Казанская пенсионерка лишилась 1,1 млн рублей из-за мошенников

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Город
9 июля 2025  16:09
Автор:
Елизавета Черкина

80-летняя жительница Казани стала жертвой преступников, которые воспользовались ее переживаниями за внучку. Пожилой женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили, что ее внучка якобы попала в ДТП и ей грозит уголовная ответственность. Чтобы «решить вопрос», мошенники потребовали крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Испуганная бабушка, желая помочь родственнице, передала злоумышленникам 1,1 миллиона рублей. Позже, связавшись с семьей, она поняла, что стала жертвой обмана - с внучкой все было в порядке.

Сотрудники отдела полиции «Сафиуллина» возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

Полиция предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону. При получении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с родственниками, чтобы проверить информацию. Если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, нужно попросить его назвать ФИО, должность и место службы, а затем перезвонить в соответствующее ведомство для проверки этих сведений.

В случае если вы или ваши близкие стали жертвами преступления, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам «102» или «112».

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