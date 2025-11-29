Казанская телебашня получит праздничное освещение в честь Дня матери

Город
29 ноября 2025  18:49

В предстоящий День матери, 30 ноября, Казанская телебашня будет украшена тематической подсветкой. Световое оформление будет работать в течение семи часов — с 16:00 до 23:00.

Специальный световой сценарий разработан филиалом РТРС «РТПЦ Республики Татарстан». По информации передающего центра, иллюминация предусматривает плавные цветовые переходы и равномерное распределение света по всей конструкции башни.

Напомним, что ранее телебашня уже включала праздничную подсветку в честь Дня Государственного флага Татарстана, когда ее освещали в зеленых, белых и красных тонах. Архитектурная подсветка главной телевизионной башни Казани стала уже традиционным способом празднования значимых дат и событий в жизни республики.

