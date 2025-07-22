Казанские дворы получают новое наполнение

Первым отчитался глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов. По его словам, в рамках республиканской программы «Наш двор» в этом году приведут в порядок 38 придомовых территорий, заменят 153 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия, установят 1,6 тысячи МАФов (малых архитектурных форм) и 610 опор освещения. Но перед этим сотрудники УК выполнили демонтаж аварийных капитальных сооружений и расчистили площадки от кустов и мусора. В большинстве случаев сами жители определяют, что им нужно. Например, на улице Дементьева с их подачи двор оформили на тему авиастроения. А на улице Амирхана местные жители предложили создать площадку для выгула собак. Что и будет воплощено. 80% от запланированного на сегодня уже сделано. К осени все закончат.

Глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков раскрыл, что сотрудники его администрации предварительно провели 166 очных встреч на местах. По этим районам отремонтируют 83 двора. На данный момент выполнена половина дорожных работ: отремонтировано более 61 тысячи метров асфальтового покрытия, установлено 489 светильников и 1249 МАФов. Далее комплексное благоустройство охватит еще девять домов по улицам Серова и Блюхера. Здесь проложат новые и восстановят существующие тротуары, создадут современные детские и спортивные площадки, обновят МАФы и приведут в порядок освещение. Плюс на инклюзивном бульваре на улице Серова появится универсальная спортивная площадка. Во дворах на улице Чкалова, 2/160 и улице Краснококшайской, 158 обновят дороги и тротуары, установят скамейки, разместят безопасное детское и спортивное оборудование, а также обновят площадку для ТКО. А возле библиотеки №26 на дворовой территории на улице Клары Цеткин, 9 и 11 и Столярова, 6 появится «читальный дворик».

В Вахитовском и Приволжском районах, по словам их главы Альберта Салихова, благоустроят 93 двора. Это территория домов, в которых проживает 29 тысяч казанцев. Сейчас выполнено 60%. Все работы завершат к концу августа.

В частности, в Доме ветеранов на улице Дубравной появятся беседки со скамейками, шахматные столы, будет проведено комплексное озеленение. Территория между улицами Фучика, Завойского и Кул Гали - самая большая, которая подвергнется реконструкции в этом году. Это более 103 тысяч квадратных метров, где появятся 60 детских и спортивных площадок, современные воркаут-комплексы и зоны отдыха. Здесь же применят инновационное решение - создадут уникальное экограффити.

На сегодня завершено благоустройство двора на улице Ипподромной, 18, где для местных детей и воспитанников инклюзивного центра «Тылсым» построили универсальную детскую площадку со сценой. Кроме того, в преддверии 80-летия Победы здесь открыли стелу «Их именами названы улицы Казани».

Глава Советского района Роман Фатхутдинов сообщил, что у них благоустраивают 54 двора для 23 тысяч жителей. До этого в ходе подготовки к ремонту снесли 114 незаконно установленных гаражей и других построек. По инициативе местных жителей в проекты дворов добавляются дополнительные парковочные места и МАФЫ. В районе особое внимание уделяется созданию спортивных зон для жителей, причем всех возрастов. Только в текущем году тут планируется открыть еще семь новых площадок.

На сегодняшний день в районе выполнено 68% от запланированных работ. В 35 дворах закончили дорожные работы, в 36 установили опоры освещения. Кроме этого, смонтировано около 700 элементов МАФов, что составляет почти 52% от необходимого количества. Еще в 17 дворах работы в разгаре.

Мэр Казани Ильсур Метшин с удовольствием отметил, что в самом начале действия программы «Наш двор» по всему городу определили 3,5 тысячи территорий, нуждающихся в обновлении. А на сегодня 2,3 тысячи из них приведены в порядок. 80% дворов города пока не нуждаются в ремонте.