Казанские школьники погрузились в мир данных на открытом «Уроке цифры»

В школе №73 столицы Татарстана прошёл открытый урок, посвящённый анализу данных и работе рекомендательных алгоритмов. Семиклассники познакомились с тем, как устроены цифровые платформы, и примерили на себя роли дата-сайентиста, бэкенд-разработчика, аналитика и специалиста по A/B-тестированию с помощью специального тренажёра.

Как отметил замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов, такие проекты помогают школьникам не просто узнать о профессиях, но и сделать осознанный выбор будущего пути. Директор департамента «Авито» Андрей Венжега добавил, что программа понятна и младшим, и старшим классам.

Казань стала одной из шести площадок всероссийской акции — параллельно уроки прошли в Санкт-Петербурге, Рязани, Тюмени, Воронеже и Тамбове. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных» при поддержке Минцифры, Минпросвещения и АНО «Цифровая экономика».