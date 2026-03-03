Казанские школьники погрузились в мир данных на открытом «Уроке цифры»

news_top_970_100
Город
3 марта 2026  11:52

В школе №73 столицы Татарстана прошёл открытый урок, посвящённый анализу данных и работе рекомендательных алгоритмов. Семиклассники познакомились с тем, как устроены цифровые платформы, и примерили на себя роли дата-сайентиста, бэкенд-разработчика, аналитика и специалиста по A/B-тестированию с помощью специального тренажёра.

Как отметил замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов, такие проекты помогают школьникам не просто узнать о профессиях, но и сделать осознанный выбор будущего пути. Директор департамента «Авито» Андрей Венжега добавил, что программа понятна и младшим, и старшим классам.

Казань стала одной из шести площадок всероссийской акции — параллельно уроки прошли в Санкт-Петербурге, Рязани, Тюмени, Воронеже и Тамбове. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных» при поддержке Минцифры, Минпросвещения и АНО «Цифровая экономика».

news_right_column_240_400
Новости
Поисковики РТ: подняты останки 326 бойцов, найдены 11 медальонов и уникальный самолет
Олег Морозов объяснил, почему семья медиков из Нурлата получила жилищный сертификат
«Шанс для профи и новичков»: Фирдус Гималтдинов о конкурсе «Герои рядом»
Память, которая путешествует: выставки о героях Татарстана доехали до Сочи
Витаминный дефицит: чего не хватает организму и как восполнить
Витаминный дефицит: чего не хватает организму и как восполнить
В Казани открылась выставка, объединившая историю Красной армии и СВО
В Казани открылась выставка, объединившая историю Красной армии и СВО
От «Элбэдэна» до «Соколки»: как РВИО РТ собирает тысячи зрителей и сохраняет историю
В Татарстане вирус гриппа сдает позиции