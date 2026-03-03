Память, которая путешествует: выставки о героях Татарстана доехали до Сочи

Год 80-летия Победы выдался богатым на события, и многие инициативы продолжатся в 2026-м, объявленном Годом воинской и трудовой доблести. Подробнее об этом рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском Кремле Александр Александров.

Один из главных проектов последних лет – передвижная выставка «Герои и подвиги». Изначально она делалась на основе федерального контента, но с 2023 года татарстанское отделение Российского военно-исторического общества начало создавать собственные региональные стенды. Теперь здесь можно увидеть не только героев России и Советского Союза, но и наших земляков, погибших в ходе специальной военной операции и посмертно награжденных орденами Мужества.

Выставка в прошлом году путешествовала по республике: ее видели в Доме дружбы народов, в театре имени Камала (где ее размещали в фойе во время спектакля «Позывной «Татарин»), на Казанском форуме. А осенью пришла неожиданная обратная связь: татарская диаспора в Сочи попросила электронный вариант выставки, распечатала его и разместила у себя. Так стенды о героях Татарстана оказались на черноморском побережье.

«Мы всегда отправляем фотографии мамам, женам, семьям погибших ребят. Для них очень важно, что память о них путешествует в таком формате», – подчеркнул Александров.

В январе в новом здании театра имени Камала открылась еще одна совместная экспозиция – «Время выбрало нас», на которой присутствовали министр культуры России и Раис Татарстана. Выставка объединила вещи героев России и Советского Союза, образцы гуманитарной помощи и трофеи, показав неразрывную связь времен.

От «Дороги мужества» до «Без срока давности»

В самом музее-мемориале каждые два-три месяца обновлялись экспозиции. 23 февраля открылась выставка «Дорога мужества», посвященная истории военных училищ республики – суворовского, танково-артиллерийского. Здесь были представлены личные вещи выпускников, воевавших не только в Великую Отечественную, но и в Афганистане, и в зоне СВО. Выяснилось, что в музее хранится много материалов о выпускниках суворовского училища, и работа с архивом принесла немало интересных пересечений.

К 9 мая организовали выставку «Оружие Победы» с образцами советского стрелкового оружия, техники противника и союзников. Она проработала до конца лета.

Особый проект сделали вместе с музеем «Молодая гвардия» из Краснодона. Вдохновившись галереей портретов матерей молодогвардейцев, татарстанские художники совместно с художественным училищем написали портреты матерей героев России – участников СВО. Выставку назвали «Мамы героев». На открытие приходили целыми семьями, и проект планируют продолжить: ко Дню матери надеются завершить портреты всех матерей героев России.

Совместно с фондом Девятаева сделали выставку о подвиге Михаила Девятаева. В прошлом году удалось поработать в архиве ФСБ, где рассекретили часть его фильтрационного дела. Эти документы впервые представили публике.

Ко Дню Героев открылась выставка «Герой на все времена». Там объединили экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне и СВО. Большой раздел отвели вкладу волонтерских организаций, которые собирают и отправляют гуманитарную помощь на фронт.

Интерактив и мастер-классы

Некоторые мобильные выставки неожиданно стали популярны как образовательные проекты. На одной из них организовали интерактив: посетители должны были угадать род войск по форме и головным уборам. Задание оказалось непростым даже для руководства республики, которое тоже пыталось совместить головные уборы с манекенами. В школах эту выставку теперь воспринимают как мастер-класс и просят привезти снова.

Продолжает работать и выставка «Без срока давности», посвященная преступлениям нацистов. Она активно ездит по школам и Дому дружбы народов с лекциями и занятиями.

А к Году воинской и трудовой доблести приурочена экспозиция «Татарстан – тыловая база Победы», рассказывающая о предприятиях, эвакуированных в республику в годы войны. Она будет работать в течение всего 2026 года.

Спектакли в музее

Два неожиданных, но очень теплых проекта организовали совместно с театральным училищем. Прямо в залах музея поставили два спектакля. Один – по книгам и стихам о специальной военной операции, второй – «Реквием тишины» по письмам с фронта бойцов СВО и Великой Отечественной войны. Показы прошли в «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Студенты буквально за несколько дней собрали композицию, и зрители запомнили ее надолго.

Враг тоже стал экспонатом

К годовщине начала специальной военной операции в музее сделали выставку трофеев. «Наконец мы смогли показать, с каким врагом воюем», – заметил Александров. Здесь представлены нацистская литература, символика, оружие и снаряжение противника. Выставка вызвала большой интерес.