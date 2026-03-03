В Татарстане вирус гриппа сдает позиции

В республике продолжают борьбу с корью. В этом году планируют привить 31200 человек, 25 тысяч из них - мигранты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Почему упор делается на мигрантов? Все просто: основные завозы инфекции в прошлые годы происходили именно из стран ближнего и дальнего зарубежья. «Подчищающая иммунизация», как называют ее эпидемиологи, нацелена на тех, кто не привит или не имеет подтвержденного иммунитета. И мигранты здесь в зоне особого внимания.

Работа уже идет. На сегодня план по вакцинации против краснухи выполнен на 52% - привить планируют почти 11 тысяч человек.

За февраль в республике зарегистрировали всего два случая кори. Очаги оказались единичными и не получили распространения. Контактных лиц было много - 779 человек, но вакцинация потребовалась только 29 из них. Это говорит о том, что в целом популяционный иммунитет у населения сформирован.

Февраль порадовал стабильной ситуацией по гриппу и ОРВИ. С четвертой недели года заболеваемость держится

примерно на одном уровне - до 12 тысяч случаев в неделю суммарно. Это ниже, чем в прошлом году.

Но главное, меняется структура заболеваемости. Если в начале подъема доля гриппа достигала 90%, то сейчас она снизилась до 26%. Вирус гриппа уходит, уступая место другим респираторным инфекциям. Гриппа В за прошлую неделю зафиксировали всего четыре случая.

Эпидемиологи напоминают: традиционно небольшой всплеск заболеваемости бывает в конце марта - начале апреля. Расслабляться рано.

Медицинские учреждения работают штатно, но ограничения пока сохраняются. Масочный режим и запрет на посещение больных действуют до особого распоряжения. Как только ситуация окончательно стабилизируется, меры снимут.

Снежная зима сыграла злую шутку. Обильный снежный покров создал идеальные условия для зимовки грызунов - переносчиков геморрагической лихорадки. Весной их численность может вырасти. Клещи тоже не дремлют.

Вакцинация против клещевого энцефалита уже идет. Плановые обработки территорий начнут, как только сойдет снег. Специалисты призывают жителей не забывать о личной профилактике: находясь на даче, отдыхая на природе, надо соблюдать осторожность. При желании можно сделать прививку.

Все необходимые вакцины в республике есть. Бесплатно прививают студентов, выезжающих на летнюю практику, и работников лесных хозяйств. Остальным предлагают вакцинацию на платной основе.