От «Элбэдэна» до «Соколки»: как РВИО РТ собирает тысячи зрителей и сохраняет историю

Сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), депутат Госсовета РТ Тимур Камалетдинов рассказал о результатах работы за 2025 год и планах на 2026-й.

Главные проекты, которые собирают тысячи

Как отметил Камалетдинов, деятельность РВИО строится вокруг нескольких ключевых направлений: военно-историческое просвещение, сохранение памятников и музеев, противодействие фальсификации истории и патриотическое воспитание. Структура отделения сегодня включает 45 местных отделений по всей республике, совет, исполнительную дирекцию и попечительский совет.

Самые масштабные проекты, которые уже хорошо знают в Татарстане, – это фестивали военно-исторической реконструкции. Фестиваль «Элбэдэн» в прошлом году собрал 18 тысяч зрителей и почти тысячу реконструкторов. Теперь он получил международный статус.

Фестиваль на горе Соколка, посвященный событиям Гражданской войны, тоже вышел на новый уровень. В прошлом году его формат расширили: он превратился в мультиэпохальное действо, рассказывающее о развитии воинства на нашей земле – от древних варягов и Волжской Булгарии до наших дней. В 2025 году фестиваль посетили около 10 тысяч человек.

Отдельно Камалетдинов вспомнил прошлогоднюю реконструкцию на улице Баумана в Казани, приуроченную к 80-летию Победы. Организаторы вместе с администрацией Вахитовского района воссоздали атмосферу 9 мая 1945 года – и тысячи горожан смогли окунуться в тот счастливый день.

Марши памяти, древние ладьи и антифейки

Но работа РВИО – это не только массовые зрелищные события. Это еще и кропотливая просветительская работа. Проект «Марш памяти» дает молодым людям возможность пройти историческими маршрутами и почувствовать себя пехотинцами Красной армии. Исторические походы на древних ладьях знакомят с эпохой освоения Волжского пути.

Большое внимание уделяется противодействию фальсификациям. В прошлом году запустили проект «Антифейки», который теперь будут тиражировать на районы республики. Лекции «Я – русский солдат» наглядно показывают, как менялась форма и снаряжение защитников Отечества – от Первой мировой до специальной военной операции.

В декабре в рамках молодежного форума «Наш Татарстан» работал большой трек «Гордись», объединивший патриотические организации республики.

Поисковики, лазертаг и трудные подростки

Отдельный блок – работа с молодежью. РВИО активно поддерживает поисковое движение Татарстана (объединение «Отечество»). Также развиваются военно-прикладные виды спорта: лазертаг, страйкбол, пейнтбол. Это помогает молодым людям получить навыки, которые пригодятся при прохождении службы.

На острове Вертолетный проходят профильные смены для подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Ребят учат основам туризма, выживания и прикладным вещам. А в Набережных Челнах успешно работает проект «Шахматный клуб» – федеральная инициатива, которая нашла отклик и у нас.

Помощь бойцам СВО

Не забывают и о тех, кто сегодня на передовой. В прошлом году исполнительная дирекция РВИО отправила 12 тонн гуманитарного груза. В этом году ушли уже два конвоя, а 10 марта запланирована очередная поездка к военнослужащим.