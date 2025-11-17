Казанские школьники стали финалистами всероссийского «БиблиоОлимпа»

Команда казанских школьников «Гимназисты» вышла в финал всероссийского литературного проекта «БиблиоОлимп. Россия». Они стали одними из первых финалистов масштабного конкурса, который стартовал в октябре.

Первый этап был посвящен сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок». За месяц в интеллектуальных играх по всей стране приняли участие около 2700 детей — это 378 команд из 280 школ.

Победителями отборочного тура и финалистами стали команды из 10 регионов России, включая Казань. Теперь юных книголюбов ждет новый тур — на этот раз по произведениям Николая Носова.

Отборочные этапы продлятся до весны 2026 года, а главный суперфинал запланирован на 6 июня, в день рождения Александра Пушкина. Победители получат главный трофей проекта — Кубок «БиблиоОлимп. Россия».

Проект организован Российским книжным союзом при поддержке Фонда президентских грантов.