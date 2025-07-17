Казанские ученые создали экологичную альтернативу пестицидам

Специалисты Казанского аграрного университета разработали инновационный метод борьбы с сельскохозяйственными вредителями, основанный на изменении их кишечной микрофлоры. Трехлетние испытания подтвердили эффективность биопрепаратов против опасных насекомых, включая хлебную блошку и пшеничного трипса, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Уникальность технологии заключается в использовании бактерий рода Bacillus, которые вытесняют полезные для вредителей микроорганизмы Pantoea. Это приводит к снижению устойчивости насекомых к болезням и стрессовым факторам. «Мы фактически лишаем вредителей их естественной защиты», – поясняет профессор Радик Сафин.

Разработка казанских ученых особенно актуальна в свете глобальной проблемы загрязнения почв химическими пестицидами. Биопрепараты действуют избирательно, не накапливаясь в окружающей среде и сохраняя полезную микрофлору.

Полевые испытания показали, что обработка посевов пшеницы новыми составами приводит к значительному сокращению популяции вредителей. Технология открывает перспективы для создания целого ряда экологичных средств защиты растений.

В университете подчеркивают, что разработка полностью готова к внедрению в сельскохозяйственную практику. Ее применение позволит аграриям существенно снизить химическую нагрузку на почвы без потери эффективности защиты урожая.