Казанские велопутешественники завершили маршрут Казань - Стамбул

Россия/Мир
24 августа 2025  23:03

Два казанских велосипедиста успешно завершили велопереход по маршруту Великого шелкового пути, преодолев более 4000 километров за 50 дней. Доцент Поволжского университета физической культуры Валерий Сморчков (известный как Вело Валера) и спортивный психолог Александр Локалов достигли конечной точки своего путешествия — Стамбула.

Стартовав из Казани 4 июля, спортсмены проехали через десятки населенных пунктов России, Грузии и Турции. Их маршрут пролегал через Ульяновск, Волгоград, Тбилиси и Трабзон, демонстрируя не только физическую выносливость, но и богатое культурно-историческое наследие регионов.

Как отметил Вело Валера в своих социальных сетях, символическим финишем путешествия стал не сам Стамбул, а знаменитый собор Святой Софии — архитектурный символ соединения культур и цивилизаций. Его напарник Александр Локалов описывал завершение маршрута как эмоциональную кульминацию, наполненную чувством достижения и преодоления.

Изначально планировавшийся маршрут в 5000 километров был скорректирован из-за логистических и погодных условий, однако это не помешало путешественникам достичь своей цели.

