Казанский бизнесмен заплатит более полумиллиона рублей за незаконное использование товарных знаков

12 января 2026  16:22

Арбитражный суд Татарстана обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию в размере свыше 500 тысяч рублей. Причиной иска стало незаконное использование охраняемых товарных знаков крупного российского производителя грузовиков.

Как установила проверка службы безопасности автозавода, бизнесмен использовал бренд на вывеске своего магазина автозапчастей в Казани и в рекламных материалах. Помимо этого, он был директором и учредителем компании, в названии которой также содержались элементы чужих товарных знаков.

После получения официальной претензии фирма сменила название, однако денежную компенсацию добровольно не выплатила. Это и стало основанием для обращения в суд, который удовлетворил требования правообладателя в полном объёме.

