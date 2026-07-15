Казанский марафон изменит формат: дистанции разделят по трем дням

В 2027 году Казанский марафон впервые пройдёт в трёхдневном формате – с 1 по 3 мая. Основной забег на 42,2 км состоится в понедельник, 3 мая. Такой подход в мировой практике на постоянной основе использует только Бостонский марафон, сообщили организаторы. Новый формат согласован с мэрией Казани.

Дистанции распределят по дням: в субботу – забег на 10 км, в воскресенье – полумарафон, в понедельник – марафон. Детские старты и забег на 3 км покажут позже.

По словам директора TIMERMAN Вадима Янгирова, разделение позволит каждому старту стать главным событием дня, а участникам – провести в Казани полноценные майские выходные. Организаторы рассчитывают увеличить общее число участников до 50 тысяч, сохранив высокий уровень подготовки – от логистики до размещения гостей. Уже прорабатываются вопросы транспорта, дополнительных поездов и рейсов.