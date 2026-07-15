В РТ выявлены факты мошенничества при продаже топлива через интернет

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Республика
15 июля 2026  11:55
Автор:
Владислав Косолапкин

На фоне топливного кризиса и ажиотажа на заправках активизировались мошенники. В мессенджерах и соцсетях появились объявления о продаже бензина с доставкой, причём «канистра в подарок». Как рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов, люди уже теряют на этом деньги.

Мошенники размещают в интернете объявления: продают бензин и дизельное топливо с доставкой, обещают канистру в подарок. Цена выше заправочной, но в условиях дефицита и очередей это кажется людям приемлемым. Покупателю предлагают оплатить заказ заранее. После перевода денег продавец перестаёт выходить на связь.

По словам Радиса Юсупова, обращения уже поступают. Люди попадаются на уловку, потому что находятся в сложной ситуации: боятся остаться без топлива, стоят в очередях и готовы переплатить, лишь бы получить бензин.

«Цена бензина выше рыночной. При этом, несмотря на это, люди, оказавшись в трудной ситуации, обращаются и теряют свои денежные средства», — сообщил оперуполномоченный.
 

МВД рекомендует:

Не переводить предоплату за топливо незнакомым людям в интернете.

Проверять информацию о продавце.

Не верить обещаниям «канистры в подарок».

Приобретать топливо только на официальных заправочных станциях.

Если вы столкнулись с подобным предложением или уже стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию по телефону 102.

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