Собянин предложил перенести сроки погашения бюджетных кредитов регионами

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Россия/Мир
15 июля 2026  12:52

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по госуправлению, выступил с инициативой отсрочить выплаты регионов по бюджетным кредитам, которые должны быть погашены в 2027–2029 годах. По его словам, комиссия постоянно взаимодействует с субъектами РФ и видит напряжённую ситуацию с региональными бюджетами.

Из-за ограниченного объёма новых бюджетных кредитов субъекты вынуждены брать дорогие коммерческие займы. Общая задолженность регионов перед бюджетом оценивается примерно в 300 миллиардов рублей. Ранее федеральный центр помогал регионам кредитами, но теперь это стало проблемой и для госбюджета. Собянин отметил, что для решения вопроса может потребоваться обращение к Президенту России.

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