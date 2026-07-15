Собянин предложил перенести сроки погашения бюджетных кредитов регионами

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по госуправлению, выступил с инициативой отсрочить выплаты регионов по бюджетным кредитам, которые должны быть погашены в 2027–2029 годах. По его словам, комиссия постоянно взаимодействует с субъектами РФ и видит напряжённую ситуацию с региональными бюджетами.

Из-за ограниченного объёма новых бюджетных кредитов субъекты вынуждены брать дорогие коммерческие займы. Общая задолженность регионов перед бюджетом оценивается примерно в 300 миллиардов рублей. Ранее федеральный центр помогал регионам кредитами, но теперь это стало проблемой и для госбюджета. Собянин отметил, что для решения вопроса может потребоваться обращение к Президенту России.