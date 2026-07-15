Татарстанцам рассказали, почему обещаниям о списании долгов нельзя верить

«Полное списание долгов», «спишем 100%», «защита имущества от арестов» — такие обещания всё чаще встречаются в рекламе. Однако за ними стоят недобросовестные компании, которые зарабатывают на отчаявшихся заёмщиках. Как не попасть в руки «раздолжителей» и куда обращаться за реальной помощью, рассказала начальник экономического отдела Отделения Банка России Елена Кирсанова.

«Раздолжители» — это недобросовестные посредники, которые вводят людей в заблуждение, обещая то, что гарантировать не могут. В рекламе они используют фразы: «полное списание», «спишем 100% долгов», «защита имущества от арестов», «больше не платите кредиторам». При этом никаких ссылок на нормативные документы нет, а банкротство преподносится как государственная льготная программа.

— После того как клиент оплатил услуги, раздолжители подают заявление в суд о признании должника банкротом и просто исчезают, — предупредила Елена Кирсанова.

Такие услуги всегда ведут к дополнительным денежным потерям. Более того, после такой «помощи» положение заёмщика может только ухудшиться. Договор с клиентом чаще всего оформляется как консультационный, а реальной помощи не оказывается.

Если вы не в состоянии платить по кредитам, закон предусматривает легальные способы решения проблемы. Это может быть бесплатная процедура внесудебного банкротства через МФЦ или обращение в суд. Однако банкротство — это крайняя мера. Даже если человека освободят от обязательств, это отразится на его кредитной истории и деловой репутации. В будущем будет сложно взять новый кредит или занять определённые должности.

— Банкротство нужно рассматривать действительно как крайнюю меру, — подчеркнула представитель Банка России.

Ответственность за любое решение, принятое по совету посредника, всё равно лежит на самом заёмщике. Будьте осторожны и не доверяйте обещаниям полного списания долгов без последствий.

— Нужно быть осторожным при использовании любых услуг посредников и помнить, что ответственность за решение, которое вы принимаете, всё равно лежит на вас, — резюмировала Елена Кирсанова.