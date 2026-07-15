В РТ стартовала выдача разрешений на охоту на пернатую дичь

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Республика
15 июля 2026  10:49

С 15 июля в Татарстане начинают принимать заявления на получение разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступных угодьях. Подать документы можно в любом отделении МФЦ вне зависимости от района планируемой охоты. Заявления принимаются сразу на все виды птиц, независимо от сезонных сроков.

Сезон охоты с подружейными собаками открывается 25 июля на болотно-луговую дичь (до 5 декабря), 22 августа – на гуся и утку (до 5 декабря), 5 августа – на полевую дичь, серую куропатку, вальдшнепа, тетерева и рябчика (до 5 января 2027 года). Без собаки охота на те же виды разрешена с 5 сентября. Для оформления понадобятся паспорт, охотничий билет, ИНН, заявление и квитанция об уплате госпошлины в 650 рублей. При добыче тетерева дополнительно взимается сбор 20 рублей за особь. Документы может подать и представитель по доверенности.

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