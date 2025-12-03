Казанский педагог стал лучшим молодым преподавателем детских школ искусств России

Преподаватель фортепиано Казанской детской музыкальной школы №18 имени М. Музафарова Вадим Пак одержал победу на федеральном этапе общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Педагог удостоился специальной награды в номинации «Лучший молодой преподаватель ДШИ» для специалистов до 35 лет.

Награду казанскому музыканту вручила лично министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Церемония состоялась в Москве 30 ноября по итогам финальных испытаний, в которых участвовали представители всех федеральных округов страны.

Конкурс проходил в три этапа. Вадим Пак сначала стал лучшим среди 11 участников регионального тура в Татарстане, затем одержал победу на окружном этапе, где соревновались педагоги из 12 субъектов Приволжского федерального округа, что обеспечило ему выход в федеральный финал.