Казанский рынок аренды жилья демонстрирует активный рост предложения

Согласно данным аналитического сервиса Яндекс Аренда, в июне 2025 года рынок долгосрочной аренды Казани показал значительное увеличение количества доступного жилья. В большинстве районов города прирост предложения составил от 5% до 17%, что создает более благоприятные условия для арендаторов.

Районы-лидеры по динамике предложения:

Московский район: +16,9%

Вахитовский район: +14,3%

Ново-Савиновский район: +10,8%

При этом медианная стоимость аренды по городу выросла незначительно – на 1,7%, достигнув 46 000 рублей. Наибольший рост цен зафиксирован в Кировском (+8,8%), Московском (+3,1%) и Приволжском (+1,8%) районах.

Советский район сохраняет лидерство по количеству предложений (29,8% от общего рынка), тогда как Вахитовский остается самым дорогим – медианная ставка здесь составляет 60 200 рублей. Наиболее доступное жилье традиционно предлагается в Авиастроительном (30 400 руб.) и Московском (36 600 руб.) районах.

«Рост активности арендаторов на 11,7% привел к быстрому заключению сделок по бюджетным вариантам, – поясняет Роман Жуков, руководитель Яндекс Аренды. – В результате в открытом доступе остаются преимущественно предложения премиального сегмента, что влияет на общую медианную стоимость».

Эксперты отмечают, что текущая ситуация на рынке формируется за счет двух факторов: увеличения количества инвестиционных квартир и активизации собственников жилья массового сегмента. Такая динамика создает баланс между спросом и предложением, сдерживая резкий рост цен.

Особый интерес арендаторы проявляют к Советскому, Приволжскому и Ново-Савиновскому районам, на которые приходится около 67% всех поисковых запросов. Эта тенденция подтверждает устойчивый спрос на жилье в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.