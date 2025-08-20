КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбления болельщиков в адрес Даку

20 августа 2025  17:30
Эдгар Витковский

КДК РФС вынес вердикт по поведению болельщиков «Зенита» на матче второго тура группового этапа Кубка России против «Рубина». Было установлено, что болельщики петербургского клуба скандировали оскорбления в адрес форварда казанцев Мирлинда Даку. Легионер «Рубина» в летнее трансферное окно был близок к переходу в «Зенит», но сделка сорвалась в последний момент. В кубковой игре форвард отличился голом, который был отменён.

КДК РФС, изучив эпизод, принял решение оштрафовать «Зенит» на 20 тысяч рублей, сообщает «Р-Спорт».

