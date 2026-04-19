КФУ вошел в тройку российских вузов-лидеров по объему бюджетных мест

Казанский федеральный университет занял третью строчку в рейтинге крупнейших высших учебных заведений России по количеству мест, финансируемых из государственного бюджета. Исследование подготовлено РИА «Новости» на основе данных Министерства науки и высшего образования РФ.

Согласно опубликованной информации, в КФУ предусмотрено порядка 21 тысячи бюджетных мест. Это позволило университету обойти многих конкурентов, уступив лишь двум вузам. Безусловным лидером стал Уральский федеральный университет, где бесплатное обучение могут получить 30 тысяч студентов. На втором месте расположился Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с показателем 23,5 тысячи мест.

В пятерку сильнейших по данному критерию также вошли МГТУ имени Н.Э. Баумана и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — в каждом из этих учебных заведений насчитывается по 19,4 тысячи бюджетных мест.

В десятку крупнейших вузов страны по объему государственного финансирования обучения попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА — Российский технологический университет. В перечисленных вузах количество бюджетных мест варьируется в диапазоне от 15,5 до 18,7 тысячи.