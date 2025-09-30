КГАСУ-КИСИ - твое счастливое и уверенное будущее!

Дорогие школьники и родители! По всей России завершилась приемная кампания. Сверхуспешно она прошла и в нашем университете. В общей сложности приняли около 2 тысяч человек, и это значительно больше, чем в прошлом году. Причем внушительная доля абитуриентов (около 45%) поступила на внебюджетную форму обучения, и это очень высокий показатель востребованности нашего КГАСУ-КИСИ.

Ребята сделали решающий шаг в своей жизни - выбрали профессию и университет. Проблема выбора - это всегда сложно, ответственно. От правильности принятого решения в дальнейшем зависит вся твоя жизнь!

Многие из вас хотят продолжить обучение, чтобы получить высшее образование. И очень важно правильно выбрать вуз с пониманием, насколько в этом университете вы получите нужные знания и насколько ваш диплом будет уважаться вашими будущими работодателями. Ну и, конечно, насколько интересной будет ваша студенческая жизнь.

Для этого нужно провести анализ университетов и оценить: богатая ли история этого университета, есть ли опыт подготовки специалистов, кто работает на кафедрах, насколько преподаватели участвуют в проектах реального бизнеса, на каком оборудовании и приборах, в каких аудиториях и лабораториях вы будете заниматься и т. д.

И, конечно, насколько атмосферно в этом университете, насколько интересна студенческая жизнь, есть ли студенческие клубы, насколько демократичны отношения между студентами и сотрудниками университета.

Наверное, можно обобщить логику поступающих, которые выбирают наш университет. А наш университет - это строительство зданий и сооружений, архитектура, дизайн, реставрация и реконструкция, градостроительство, строительство дорог и мостов, экспертиза и управление, менеджмент, водо- и теплогазоснабжение, инженерная защита окружающей среды, строительные материалы и технологии, информационные технологии в строительстве и др.

Во-первых, строительство - одна из самых быстрорастущих отраслей, и такой она была во все времена. Сегодня по всей России строятся новые дороги, промышленные комплексы, увеличивает темпы жилищное строительство, развиваются общественные пространства, идет реставрация храмов и мечетей, исторических комплексов, строятся спортивные объекты и др. И всегда будет потребность в кадрах и в частности выпускников нашего университета.

Во-вторых, КГАСУ - это кампус с инфраструктурной средой международного уровня, где на базе красивых, атмосферных и функциональных научно-образовательных центров реализуется практико-ориентированное образование.

Наши центры международного уровня функционируют по всем направлениям подготовки: «Systems/Системы», «BFFT.space», «Roads/Дороги», «Strength/ Прочность», «Heritage/Наследие/Мирас», «Arch-Physics/Архитектурная физика», «Urban Planning /Городское планирование», «Digital/Цифра», Technology/Технологии», Development/Девелопмент», «Основы», «Механика», «Цифровые дороги», «Потоки», «Геодезия», «Дизайн», «Архитектор», «15», «Китап», «Безопасность», «Форум», «ДАШКа», «Свет».

О наших центрах знают во всей России и за рубежом и к нам едут, чтобы перенимать наш опыт.

В-третьих, КГАСУ - это университет с 95-летней историей, со сформировавшимися научно-образовательными направлениями и школами, что лежит в основе качественных и конкурентных на международном уровне образования и научно-прикладной тематики. То есть вам будут преподавать ведущие ученые, успешно совмещающие образовательную и научно-прикладную деятельность, известные за рубежом.

В-четвертых, КГАСУ - это особая атмосфера, царящая в КГАСУ, особый дух дружеских корпоративных отношений между студентами и преподавателями. Например, если у вас есть неотложная проблема, то вы можете зайти к ректору в любое время без записи и согласований.

В-пятых, КГАСУ расположен в центре тысячелетней красивой Казани в динамично развивающейся Республике Татарстан, где много исторических мест, общественных пространств, молодежных локаций.

Наш огороженный кампус, система безопасности в учебных корпусах и общежитиях обеспечивают безопасность для студентов и сотрудников. Кстати, общежития представляются всем желающим.

В-шестых, КГАСУ - это здоровая, спортивная среда. Для занятий физкультурой и спортом есть все условия и для мастеров спорта и для начинающих. КГАСУ - всегда в тройке лидеров студенческого спорта в Республике Татарстан (в 30 видах спортивных состязаний). Спорткомплекс «Тозуче», второй спортзал, стадион, наш лагерь на реке Меша - отличная база для занятий физкультурой и спортом.

В-седьмых, КГАСУ - это замечательная студенческая жизнь, которая кроме учебы наполнена различными событиями: посвящение в студенты на Меше, «Зарница», День первокурсника, «Студенческая весна», волонтерство, помощь участникам специальной военной операции, исследовательская работа в составе научных групп, участие в олимпиадах и конкурсах и т.д..

И чтобы ответить на все интересующие вас вопросы и показать наш университет (лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!), мы приглашаем вас на день открытых дверей в наш университет - 5 октября в 10.30.



Приезжайте с родителями, друзьями - будет очень атмосферно и интересно: покажем наши научно-образовательные центры международного уровня, пообщаемся, сфотографируемся, наши студенты удивят вас своими творческими и спортивными талантами.

До встречи, друзья!

