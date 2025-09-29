«Нефтехимик» поднялся на вторую строчку в Восточной конференции после победы над «Динамо»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча на столичной «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Матч начался с технической задержки из-за проблем с освещением на арене. Первыми отличились хоккеисты «Нефтехимика»: шайбы забросили Евгений Митякин, Матвей Надворный и Андрей Белозёров. Московское «Динамо» смогло ответить двумя быстрыми голами от Артёма Сергеева и Даниила Прохорова, забитыми с разницей в 16 секунд.

Эта победа стала для «Нефтехимика» седьмой в восьми последних матчах. Таким образом, нижнекамская команда с 14 очками поднялась на вторую строчку в таблице Восточной конференции.

Напомним, ранее мы писали, что «Ак Барс» завершил выездную серию поражением в Екатеринбурге от «Автомобилиста» со счетом 1:4. После 10 матчей казанская команда расположилась на 7-й строчке Восточной конференции.