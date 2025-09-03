Кировский район отметит 100-летие праздничным концертом

Торжественные мероприятия, приуроченные к столетию Кировского района Казани, состоятся в воскресенье, 7 сентября, в сквере «Молодежный». Центральным событием праздника станет выступление популярных музыкальных коллективов «Квартал» и «Браво».

Помимо концертной программы, организаторы подготовили для гостей разнообразную развлекательную программу. Жителей и гостей города ждут интерактивные игры, тематические мастер-классы и другие активности, которые будут интересны посетителям всех возрастов.

Справка: Кировский район, ведущий свою историю с 1925 года, является одним из старейших в столице Татарстана. За вековую историю он прошел путь от Заречного и Пролетарского до современного названия в честь революционного деятеля Сергея Кирова.