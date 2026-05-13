РТ получит 6,1 млрд рублей на развитие пяти сельских агломераций

Минсельхоз России выделит республике 6,1 млрд рублей из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2026–2028 годы. Средства направят на развитие пяти агломераций - городов Арск, Буинск, Кукмор и поселков городского типа Балтаси и Богатые Сабы.

Помимо федеральных субсидий, планируется привлечь около 1,35 млрд рублей через другие госпрограммы и более 1,3 млрд из внебюджетных источников. Внебюджетные средства пойдут на конкретные объекты: детский сад в Буинске (563 млн руб.), реконструкцию сетей водоотведения в Кукморе (257 млн), капремонт моста через Шошму в Балтасинском районе (100,65 млн) и обновление центра образования «ОНИКС» в Богатых Сабах (403 млн).

В проекте распоряжения кабмина РТ (проходит антикоррупционную экспертизу) указано, что часть объектов могут перевести на госпрограммы после заключения допсоглашений с федеральными ведомствами. Для сравнения: в 2025 году республика получила на эти цели 4,1 млрд руб., в 2024-м - 5,3 млрд.