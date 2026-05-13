В РТ изымут 21 тыс. кв. метров земли для строительства ответвления от трассы М-12

Правительство республики приняло постановление об изъятии земельных участков для государственных нужд в связи со строительством и реконструкцией дороги, которая соединит федеральную трассу М-12 «Восток» в Лаишевском районе с автодорогой «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном».

Общая площадь изымаемых участков составляет 21,1 тыс. кв. метров. Они входят в состав территорий общей площадью 752,8 тыс. кв. метров, находящихся в собственности юридических и физических лиц. Участки расположены в Лаишевском районе и в Казани.