Количество аварий в Татарстане снизилось, но число жертв ДТП выросло

Статистика дорожно-транспортных происшествий в Татарстане по итогам января 2026 года носит неоднозначный характер. Как сообщил на брифинге начальник Управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов, общее число аварий снизилось на 25 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 171 ДТП.

При этом наблюдается тревожная тенденция к увеличению тяжести последствий. За отчетный месяц в авариях погибли 29 человек, что на восемь больше, чем в январе 2025 года. Количество раненых сократилось до 237 человек (на 27 меньше).

По словам главного автоинспектора республики, основными причинами происшествий продолжают оставаться нарушения правил маневрирования, несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков и отвлечение водителей, в том числе на мобильные телефоны.

Общая обстановка на дорогах остаётся напряжённой. На 8 февраля текущего года в регионе уже зарегистрировано 228 дорожных аварий, в которых погибли 40 человек и 300 получили травмы.