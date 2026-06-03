Команду под руководством Бердыева отстранили от еврокубков

УЕФА исключил азербайджанский клуб «Туран Товуз» из числа участников Лиги конференций сезона 2026/27, соответствующее решение опубликовано на сайте организации. В решении отмечается, что клуб отстранен от еврокубков «за прямое и/или косвенное участие в деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне». Основанием стало решение местной футбольной ассоциации, которая в 2019 году пожизненно отстранила от футбольной деятельности семь футболистов «Турана» за участие в договорных матчах.

Курбан Бердыев возглавляет азербайджанский клуб с лета 2024 года. По итогам сезона 2025/26 «Туран» стал бронзовым призёром чемпионата страны, получив путёвку в еврокубки по спортивному принципу.