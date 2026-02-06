Компании обязаны платить страховые взносы за своих руководителей без зарплаты

С 1 января 2026 года вступают в силу новые правила для всех организаций. Теперь они обязаны начислять и платить обязательные страховые взносы за своего единоличного исполнительного органа — директора, генерального директора или управляющего. Это требование действует даже в том случае, если с руководителем не заключён трудовой договор, ему не начисляется заработная плата или он работает на общественных началах.

Главное нововведение касается минимальной базы для расчёта. Если руководитель не получает зарплату или его доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), то страховые взносы будут начисляться исходя из МРОТ, который составляет 27 100 рублей в месяц. Это означает, что минимальный ежемесячный платёж за руководителя составит 30% от МРОТ, то есть 8 130 рублей.

Взносы необходимо перечислять единым налоговым платежом (ЕНП) до 28-го числа месяца, следующего за расчётным.

Перед оплатой взносов за первый и второй месяц квартала компания обязана подать в ФНС уведомление о сумме предстоящего платежа.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили, что данное правило применяется к каждому руководителю отдельно. Если один человек управляет несколькими компаниями или в организации несколько единоличных руководителей, взносы начисляются за каждого из них. Эта мера направлена на формирование пенсионных прав руководителя, так как размер будущей пенсии напрямую зависит от уплаченных за него страховых взносов.

Что делать неработающим компаниям?

Налоговая служба напоминает, что организации, которые не ведут деятельность и не планируют её возобновлять, могут воспользоваться процедурой упрощённой ликвидации. Для этого необходимо соответствовать ряду критериев: иметь статус субъекта МСП, не являться плательщиком НДС, не иметь задолженностей и имущества. Заявление подаётся онлайн через специальный сервис ФНС.

Если упрощённая процедура не подходит, ликвидация проводится по стандартным правилам, установленным законодательством. Подробную информацию можно найти на официальном сайте ФНС в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».