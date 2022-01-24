Чьи теперь «Золотые тарелки», новая знаменитость Алтынка и что карантин сделал с кинематографистами

В новом казанском парке «УРАМ» прошла церемония награждения победителей экспертного тура II Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка).

Два татарстанских проекта, вошедшие в шорт-лист получили заслуженные награды, а сама премия получила в этом году несколько иное «звучание» – не только площадка выбрана необычная, но и сам формат, очно-дистанционный и в высшей степени высокотехнологичный, вполне соответствовал духу времени.

Кого «озолотила» кинотарелка

Экспертный этап завершился в конце прошлого года, и лишь сама церемония была перенесена на январь. Она состоялась в закрытом офлайн-онлайн формате в соответствии с требованиями Роспотребнадзора Татарстана. Местом проведения была выбрана новая локация – лекторий крытого комплекса экстрим-парка «УРАМ». Церемония собрала не только причастных в кино казанцев, но и немалое число иногородних гостей – премия-то региональное.

За наградами, а также общением, новыми впечатлениями и идеями, приехали кинематографисты со всей России – Саха и Камчатка, республики Северного Кавказа и Свердловская область – всего порядка 15 регионов, хотя число подававших заявки на премию ровно в два раза больше. Однако приехали только самые достойные – номинанты и победители. Перед началом церемонии хозяева площадки провели для них экскурсию для гостей по парку «УРАМ». Площадка оставила самые лестные впечатления.

Мероприятие проходило при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, а сама премия реализуется с помощью Президентского фонда культурных инициатив РФ. Конечно, главное, чего ждали собравшиеся – объявление победителей в семи главных номинациях. Так, лучшим полнометражным игровым фильмом на национальном языке стал «Буран» режиссера Айнура Аскарова из Уфы, картина объединила возможности сразу трех регионов – Башкирии, Мурманской и Свердловской областей. Документальным –«БОЙ» москвича Максима Арбугаева.

Лучше игровой короткометражкой назван фильм «Ты здесь» московского режиссера Орхана Абулова, а документальной – «Выход из Матрицы» Александры Богучарской из Краснодара. За анимацию «Керат: конная мельница» приз получила Дарья Мельникова, Санкт-Петербург. За эмпатию и профессионализм в номинации «Кадры за кадром» – еще один петербуржец, Никита Белоусов и его картина «#Домой». Победа в номинации «Дебют» режиссеру из Ингушетии Амуру Амерханову досталась за работу «Сайти сын Зоули».

Татарстанские проекты «без нафталина»

Помимо денежных призов были также вручены призовые статуэтки и дипломы кинопремии в номинациях без возрастных ограничений по различным направлениям и профессиям кино. Из девяти обладателей таких наград две взяли татарстанцы.

– Я очень довольна результатами второй региональной кинопремии. Этот проект прирастает городами, именами, фильмами. Позволяем себе экспериментировать с форматом, это классно, и получили высокую оценку экспертов за смелость и отсутствие «нафталина». Считаю, что сразу два татарстанских проекта в шорт листе – это не много, не мало. Нормально. Более того, они оба получили призы – это прекрасно, – уверена руководитель Дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

«Лучшая роль второго плана в игровом фильме» досталась Алмазу Сабирзянову за работу в фильме «Махом». Дипломом Межрегиональной премии «Алтын тәлинкә» отмечена режиссер и сценарист этой киноленты Лейла Салахатдинова – за умение создать художественный образ минимальными средствами.

– Бюджет составил почти 1 млн рублей, он складывался из личных вложенных средств со-организаторов проекта: Нияза Закирова, Марселя Махмутова и моих, а также благодаря помощи меценатов. Создание фильма стало возможным благодаря долгой предварительной подготовке: поскольку аренда оборудования стоит очень немало, все сцены до съемок были тщательно прорепетированы, все раскадровки были разработаны и разобраны до мельчайших деталей, чтобы точно успеть все снять. Одежду и реквизит из 90-ых собирали по всей Казани. Очень много людей откликнулось. Кто-то даже сам привозил содержимое чердаков: магнитофоны, кассеты, пластинки, книги, – рассказала Лейла Салахатдинова.

На 90-е скинулись всем миром

Она отметила также и очень интересные случаи сотрудничества. Так, организация «ЭКОлогично» откликнулась на объявление создателей картины о поиске палаток для воспроизведения сцен рынка. Поскольку среди предметов, которые им сдавали на вторичную переработку, было несколько аутентичных для того времени экземпляров. Ребята из винтажного магазина Svalka и социального секонд-хэнда «Во благо вместе» помогли в предоставлении одежды нулевых.

Многие участники команды: актерский, технический состав, композиторы, спортивные консультанты, пошли навстречу в вопросах оплаты. Авторам фильма помогло то, что руководители некоторых локаций, например, гоночного трека, боксерского клуба, после переговоров разрешили провести съемки на бесплатной основе.

– Фильмы на гуманистические темы обычно ассоциируются со статичностью и назидательностью, что не всегда привлекает зрителя. Но мы очень хотим, чтобы духовное кино не умирало, развивалось и действительно было бы интересно зрителю. Мы старались привнести в фильм динамику и включили настолько, насколько это было возможно в наших условиях и возможностях, экшн-сцены, почти отказались от статики. Мы горим идеей создавать живое художественное духовное кино, и все, кто жил этим фильмом или был с нами в процессе полуторагодовой работы, помогли воплотить эту мечту в жизнь, – поделилась режиссер и сценарист ретро-драмы «Махом».

К слову, это кинолента также стала победителем Международного кинофестиваля Alternative Film Festival-2021 в Торонто, Канада в номинации «Лучшая драма». Также «Махом» был признан лучшей драмой на кинофестивале Retro Avant Garde Film Festival-2021 в Нью-Йорке. В Казани первый показ фильма состоялся в рамках Казанского фестиваля мусульманского кино в кинотеатре «Родина». Создатели планируют вновь показать его уже этой весной.

– Приятно было принять участие в «Алтын Тэлинке». Ощущается, что у фестиваля есть концепция и та особенная атмосфера, которая возникает при творческом диалоге. Порадовала возможность очно пообщаться с кинематографистами других регионов. И очень воодушевляюще было то, что представители жюри не просто формально поздравляли с победой, но и давали обратную связь по работе – получить профессиональной комментарий всегда очень ценно, – отметила Лейла Салахатдинова.

История семьи из Буинска

«Лучшим композитором» признан Игорь Сиденко за музыку к фильму «Мин сине сагынам» («Я по тебе скучаю»). Диплом получила и Раиса Рябова, сыгравшая саму себя. Ее отметили в знак благодарности за подаренные зрителю человечность и искренность, пронесенные сквозь всю жизнь. Награду получила команда проекта.

– Сейчас мы находимся на финальном этапе получения прокатного удостоверения, чтобы охватить как можно больше кинотеатров. Выкладываем фильм на свой ютуб-канал. Победа стала неожиданной для нас, даже Игорь Сиденко за два дня до церемонии спросил у меня – есть ли шансы выиграть. Нам очень понравился формат и самой премии, и церемонии награждения. Становится абсолютно ясно – российские регионы в плане кино сделали большой рывок в развитии. С композитором Игорем Сиденко мы делаем уже второй фильм. Для картины музыка была написана специально под саундтрек картины, создан оригинальный текст, а песню исполнила Варвара Тихонова, сейчас она учится в Санкт-Петербурге.

Раиса Ивановна Рябова – героиня, которая рассказывала нам свою историю матери. Ее интервью мы выкладывали в художественном переложении. К сожалению, в прошлом году ее не стало – Раису Рябову унес коронавирус. Но мы увезем награду ее детям, в Буинск, а грамоту передадим в буинский музей. Кстати, именно там в прошлом году состоялся первый показ фильма, наша героиня смогла его посмотреть. Она тогда была поражена подбором актрисы, которая исполнила в фильме ее мать. Дети были очень благодарны за то, что мы так трогательно увековечили историю их семьи, – поделилась после получения награды продюсер проекта «Мин сине сагынам» («Я по тебе скучаю») Татьяна Мерзлякова.

Ироничная проекция двух реальностей

В рамках премии состоялась презентация карты регионов и официального сайта «Алтын тәлинкә». Кроме того, оргкомитетом кинопремии был учрежден памятный приз имени первого председателя «Золотой тарелки», киноведа Кирилла Разлогова, который на этой премии получила его дочь Анастасия. Впоследствии планируется подкрепить его денежным эквивалентом, что позволит увеличить призовой фонд и поддержку регионального кино.

Для мероприятия был выбран оригинальный эксклюзивный формат. На протяжении вечера к церемонии присоединялись участники и эксперты в режиме офлайн и онлайн посредством платформы Zoom (в соответствии с трендами времени). Гостям были представлены яркие концертные номера, световое шоу. Изюминкой вечера стала ведущая, которая представляла собой искусственный интеллект – бота Алтынку. Она работала в дуэте с живым ведущим церемонии.

– У нас был переход от лазерной проекции – дань кинопроектору, к боту, в итоговой части был живой ведущий. Мы спроецировали офлайн/онлайн реальность. Сопоставили в ироничной форме, каждый смог выбрать свой вариант. Кроме того, бот Алтынка в проекте, мы ее на перспективу планируем. Спасибо Фонду культурных инициатив России и Министерству по делам молодежи Татарстана за возможность креативно исполнять мечты. Не всякий фонд и не всякое министерство может такое себе позволить. Сама же площадка по мнению участников была похожа на съемочный павильон, на фотозоне были киноатрибуты, а фон и оформление в хромакей-гамме, – рассказала Альбина Нафигова.

О чем «болеют» молодые кинематографисты

Киновед и кинокритик Адиля Хайбуллина также уверена, что церемония стала неформальным общением, не пафосным официальным мероприятием, а настоящей кинотусовкой. Более того, премия вышла на другой уровень.

– Наша премия прекрасно показывает срез интересов молодых российских режиссеров, живущих в разных регионах. Их круг очень широк, но в последний год появились и новые темы. Я составляла киноальманахи по наиболее востребованным кинематографистами темам. Так, отмечу, что молодых всегда интересуют какие-то новые формы и способы подачи материала. Поэтому у нас есть альманах «Черный ящик» для таких работ. Также молодежь неожиданно заинтересовалась героями пожилого возраста – пенсионеры, люди с опытом, которым есть, чем поделиться. Это может быть и ветеран войны, и одинокая бабушка в глухой деревне, причем картины о них снимаются и игровые, и документальные.

Сложился также альманах, посвященный братьям нашим меньшим. Обычно этого не бывает, разве одна-две работы, а тут целая плеяда режиссеров взялась за дело. Мне думается, что роль сыграл здесь период карантина, который дал возможность задуматься и взглянуть на тех, кто рядом с нами. Поэтому много семейных драм снимается. Есть интерес к детям и подросткам, которые находятся в трудной ситуации – оставленных без попечения родителей, живущих в детских домах и даже колониях, причем, режиссеры рассказывают их истории откровенно, без прикрас.

Отдельного внимания заслуживает и анимация – очень высокое качество. Это видно даже внутри нашей кинопремии – бывало и так, что работы отсеиваются уже на стадии отбора, слабые. В этот раз работ было много, я смотрела все – очень сильная анимация – питерская и московские школы, Свердловская киностудия, художники из небольших регионов… Это стало открытием второй премии, – рассказала кинокритик.

Во время второго дня встречи с экспертами был практически сформирован концепт следующего мероприятия кинопремии – питчинга для проектов work-in-progress, разработана программа, примерно спланирован экспертный состав. В ближайшее время «Время кино» объявит старт заявочной кампании питчинга для проектов work-in-progress. Участвовать в нем будут только региональные проекты.