Кому мешает низкий уровень безработицы в Казани

Молодежь предпочитает часто менять работу. Поэтому количество резюме растет, но это не меняет ситуацию на рынке труда.

Директор ГКУ «Центр занятости населения г. Казани» Тимур Муллин на аппаратном совещании в Казанской мэрии 30 июня сообщил об актуальной ситуации на рынке труда.

Начал он с произнесенного весьма будничным тоном заявления: в первой половине года рынок труда продемонстрировал признаки охлаждения, работодатели вошли в период отчаяния, число вакансий по всем сферам сократилось, гонка зарплат замедлилась.

Охлаждение рынка не означает, что работники стали трудиться при низких температурах. Имелось в виду, что ситуация с кадровым дефицитом (практически по всем отраслям) начинает выправляться. По данным спикера, численность рабочей силы в Казани (в возрасте 15 лет и старше) составила около 661 тысячи человек, увеличившись с 2022 года на 18 тысяч человек за счет сокращения численности безработных на 6 тысяч и увеличения занятых в экономике на 24 тысячи. И количество безработных в июне этого года снизилось по сравнению с июнем прошлого с 1369 до 1091. В результате уровень безработицы составил 0,17% от численности рабочей силы, что в 1,2 раза ниже показателя прошлого года.

Более того, в начале этого года активность соискателей на рынке труда впервые за два года превысила потребности работодателей и на 30% выросло количество резюме по сравнению с прошлым годом.

С другой стороны, предложение вакантных рабочих мест по сравнению с прошлым годом снизилось почти в два раза. Так, казанские организации на единой цифровой платформе «Работа в России» в прошлом году выставляли порядка 14 тысяч вакансий. А сейчас их осталось чуть больше 8 тысяч. Причем наибольшее число из них приходится на промышленность, здравоохранение и образование (по 9,8%), торговлю и услуги населению (9,5%), транспорт и логистику (8,9%), строительство и ЖКХ (8,2%).

Почему же казанские (да и не только) работодатели, по словам Муллина, в отчаянии? Потому что уровень безработицы в столице республики остается рекордно низким. Работодатели уже не чают подобрать себе необходимых специалистов и поэтому даже не размещают вакансии в интернете.

В начале года индекс рынка труда - соотношение количества активных резюме и количества активных вакансий - вырос на три пункта. Если в прошлом году на одну вакансию приходилось 3,2 резюме, то сегодня 6,2 резюме. Больше всего индекс рынка труда вырос в сфере IT-технологий, транспорта, строительства, в медицине и образовании и на производстве.

Казалось бы, чего еще надо отчаявшимся кадровикам, как не возможность выбора аж из шести специалистов?! Однако, как пояснил выступивший, число резюме растет потому, что молодые работники предпочитают менять место труда в среднем по три раза за год. Такой подход, при котором человек отрабатывает чуть дольше испытательного срока, не устраивает работодателей. Но таковы реалии: молодежь ищет в первую очередь свое призвание.

Муллин также раскрыл официальные данные по центрам занятости Казани: за первое полугодие 2025 года туда обратились порядка 2,5 тысячи человек. Трудоустроили 1006 человек.

Летом активно ищут временную и не очень квалифицированную работу школьники, которые привыкли проводить каникулы с материальной пользой. Поэтому в текущем году с работодателями заключено более 30 договоров. По ним трудоустроено 208 несовершеннолетних граждан на различные предприятия и в организации города - это может быть завод, больница, аквапарк. «В 2025 году из бюджета республики выделено порядка 12 млн рублей на материальную поддержку при трудоустройстве подростков через службу занятости. До конца года планируется трудоустроить 4 тысячи несовершеннолетних граждан 14 - 18 лет», - отрапортовал Муллин.

Но в этом деле возникают определенные сложности: ограниченность ресурсов муниципальных образований, выделяемых для решения данных задач, излишние бюрократические процедуры при оформлении на работу подростков, контрольно-надзорные мероприятия в отношении работодателей.

