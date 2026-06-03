Константин Лучевников продолжит карьеру в «Адмирале»

30-летний защитник Константин Лучевников покинул «Ак Барс» и продолжит карьеру в «Адмирале», заключив с клубом двухлетний контракт. В сезоне 2025/26 защитник провёл за казанцев 34 матча в регулярке и отличился пятью результативными передачами.

Лучевников – воспитанник «Мечела», в систему «Ак Барса» защитник перешёл в 2016 году. На протяжении десяти сезонов игрок обороны выступал за «Барс» и «Ак Барс». В ВХЛ защитник отыграл 292 матча, в которых набрал 54 (14+40) очка. В КХЛ Лучевников дебютировал в сезоне 2020/21, с того момента он провёл 209 матчей, забросил две шайбы и сделал 22 результативные передачи.