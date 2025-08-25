Ксения Дукалис проведет в Казани ток-шоу о будущем образования в эпоху ИИ

28 августа в Новом театре Камала откроется IV Казанский глобальный молодежный саммит, который соберет более 200 участников из 45 стран. Ключевым событием первого дня станет научно-популярное ток-шоу «Образование в эпоху глобальных изменений» с участием российского блогера-просветителя Ксении Дукалис.

В дискуссии примут участие международные эксперты: тренер MCC ICF Юрий Мурадян, член клуба «Что? Где? Когда?» Елена Потанина, основатель iSchool Мухаммад Гавиш (Египет) и представитель Ziyo Forum Олимжон Хаитмухамедов (Узбекистан). Они обсудят влияние искусственного интеллекта на образовательные процессы, трансформацию профессий будущего и необходимость непрерывного обучения.

Саммит, организованный при поддержке Минобрнауки России, КФУ и Правительства Татарстана, предложит насыщенную программу: от дискуссий о непрерывном обучении и EdTech-революции до мастер-классов по профориентации и сессий по академической мобильности. Особое внимание уделят балансу между национальной идентичностью и глобализацией в образовании.

Мероприятие станет платформой для выработки практических решений в области подготовки кадров для цифровой экономики. Регистрация на открытые события доступна на официальной платформе саммита.