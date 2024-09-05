Кто не выключает свет в Дербышках?

Ответ на простой на первый взгляд вопрос «Откуда берутся общедомовые нужды, за которые мы, жильцы, должны платить?» может превратиться в настоящую головоломку.

Наша подписчица - пенсионерка Рина Гафарова, проживающая в Дербышках, обратила внимание корреспондента «КВ» на следующий факт: в счете-фактуре на оплату ЖКУ есть строчка «содержание общедомового имущества», разделенная на несколько пунктов по потребляемым коммунальным ресурсам. Дело в том, что Рине Шакуровне стабильно начисляют 173,71 рубля за общедомовое потребление электричества. В то же время за потраченную электроэнергию в квартире она платит всего порядка 370 рублей в месяц. То есть почти в два раза больше. И это очень странно, поскольку в квартире как-никак имеются телевизор, холодильник и другие бытовые приборы. А в подъезде только две лампочки, и те горят нерегулярно. Стоит отметить, что речь идет о старом двухэтажном доме, в котором всего-то 16 квартир. Ни к каким внешним объектам вроде ларьков или магазинчиков, насколько можно визуально обнаружить, дом не подключен. Вряд ли в подвале располагается большой подпольный цех. Откуда же такое потребление электроэнергии на содержание общедомового имущества?

Надо отметить, что строчка «содержание общедомового имущества» (СОИ) в наших счетах-фактурах появилась с 2022 года. До этого времени она называлась ОДН - расходы на общедомовые нужды. Эту статью расходов жильцы оплачивают регулярно с незапамятных времен. Проще говоря, СОИ - это разница показаний между общедомовым прибором учета и показаниями индивидуального прибора учета исходя из расчета потребления собственников, которые платят за коммунальные ресурсы по нормативу. По электроэнергии, в частности, порядок определения объемов коммунального ресурса СОИ следующий: из расхода по общедомовому прибору учета (ОДПУ) вычитают объемы ресурса, выставленные потребителям в жилых и нежилых помещениях (как по счетчику, так и по нормативам), а оставшаяся разница распределяется между всеми помещениями дома пропорционально их площади.

Возникает закономерный вопрос: можно ли уменьшить СОИ? Для этого каждая квартира должна быть оборудована индивидуальным прибором учета и сами жители должны вовремя передавать его показания в «Татэнергосбыт». Если же они не сообщают о своем потреблении ресурсов или опаздывают подать показания счетчиков, то этот расход автоматически попадает в СОИ.

Как уверяет Гафарова и судя по счету-фактуре, все показания внутриквартирных счетчиков она подает в срок.

По закону перерасчет платы за СОИ также может быть сделан. Но только если в доме установлены ОДПУ, а плата начисляется по нормативу или среднему потреблению. В этом случае по окончании года УК должны обязательно проверить, сколько реально по ОДПУ потрачено. Но это очень непростая схема. И все в ней держится исключительно на честности УК: проверят ее сотрудники счетчик или не проверят, правильно ли запишут показания…

Корреспондент захотел разобраться в этом парадоксе. Сначала он позвонил в «Татэнергосбыт». Там его переадресовали в УК «ЖКХ Дербышки», так как именно эта контора предоставляет все расчеты по каждому обслуживаемому дому. Когда же корреспондент дозвонился до УК, ему наотрез отказались предоставить какую-либо информацию по оплате - якобы предоставлять данные можно только самому собственнику квартиры либо его доверенному лицу.

Пришлось Рине Шакуровне идти в УК «ЖКХ Дербышки» лично, писать заявление с просьбой пояснить, откуда у нее взялась цифра в строке оплаты СОИ за электричество. Ей прислали официальный ответ за подписью генерального директора УК с расчетом по услуге «Электроэнергия на содержание общедомового имущества» за июнь 2024 года.

Однако в расчете совершенно невозможно понять, куда «испаряется» общедомовая энергия, за которую платят жильцы. Это обычная таблица без каких-либо сопровождающих пояснений.

Зато из него можно узнать такую, например, информацию, что норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды составляет 0,466 кВт•час в месяц. Это расчет на одну квартиру или на квадратный метр жилой площади, так и осталось загадкой.

Любая УК, как известно, существует на деньги жильцов. Если сделать самый обычный расчет: начисленную сумму в 173,71 рубля поделить на тариф 4,68 рубля за кВт•час, то в итоге получим 37,11 кВт. И это только с одной квартиры. Умножим на 16 квартир в доме и получим, что кто-то таинственный каждый месяц здесь потребляет фантастические 593,8 кВт. Если отбросить версию с рептилоидами, то становится понятно, что такого в реальности не может быть. За что же жильцы платят?

Кто-то из читателей может возразить, что 173 рубля с копейками - это такие мелочи, которые не стоят внимания прессы. Однако полноводная река начинается с маленького ручейка. А в масштабах города-миллионника выходят весьма солидные суммы.

