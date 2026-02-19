Кто такие дропы и почему 60% из них — молодежь до 24 лет

На пресс-конференции в «Татар-информе» начальник сектора экономической безопасности ПАО «Сбербанк» Эдвард Исмагилов поднял одну из самых острых тем — дроперство. Это явление, при котором обычные люди, часто сами того не ведая, становятся частью преступных схем по выводу и обналичиванию похищенных денег.

Дроп — это человек, которого мошенники используют для перевода, снятия или обналичивания украденных средств. Иногда люди соглашаются на это сознательно, но чаще их обманывают.

У каждого дропа своя роль:

• дроп-заливщик — вносит деньги на карту;

• дроп-транзитник — переводит средства между счетами;

• дроп-обнальщик — снимает наличные и передает организаторам.

А организаторы таких схем называются дроповодами. Именно они вербуют новичков, обещая легкий доход.

Статистика Сбербанка шокирует: 60% дроперов — это молодые люди до 24 лет. И их становится все больше. Чаще всего это студенты или школьники, которые ведутся на объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах.

Мошенники пишут: «Работа для всех! Высокий доход! Ничего сложного!» Человеку предлагают перевести деньги, обналичить или просто дать реквизиты карты. Уверяют, что все законно, что это просто «оборот в сети» или покупка криптовалюты. На деле же карту используют для дропперских переводов.

Новая опасная тенденция — вовлечение через онлайн-игры. Детям и подросткам предлагают пройти уровень или миссию, начисляют виртуальное вознаграждение, а потом просят «помочь» с переводом или обналичиванием денег. Ребенок даже не понимает, что его втянули в преступление.

Многие думают: «Подумаешь, карту продал, ничего страшного». Но это самообман.

С 5 июля 2025 года в России действует уголовная ответственность за передачу банковских карт для неправомерных операций — статья 187 УК РФ. Кроме того, дропы попадают под статью 159 (мошенничество), а в особо тяжких случаях — под статью 210 (организация преступного сообщества).

Незнание закона, как известно, не освобождает. И даже если человек думал, что просто помогает или подрабатывает, отвечать придется по всей строгости.

Сбер создал многоуровневую систему защиты — антифрод. Она анализирует каждую операцию клиента. Если система замечает что-то необычное (например, несвойственные человеку переводы), счет блокируется, и проводится детальная проверка.

Результаты впечатляют: за 2025 год банк вернул клиентам 3,5 миллиарда рублей, похищенных мошенниками. Это на 3,5% больше, чем в 2024-м.

Эдвард Исмагилов дал простые, но жизненно важные советы, как не стать дропом. Прежде всего, необходимо повышать финансовую грамотность и помнить: легкий заработок без квалификации, а также любые просьбы о помощи от незнакомцев — это всегда мошенники. Крайне важно защищать личные данные, ведь ваша карта, пароли и коды из СМС — это цифровое продолжение вас, и никому их нельзя передавать. Главное правило — остановись и проверь. Не действуйте сгоряча: если вам предлагают «быстрые деньги», остановитесь и задумайтесь, не слишком ли сладкое это предложение. Стоит помнить, что дроп — это не просто «помощник», а полноценный соучастник преступления, и тюремный срок может стать самой дорогой платой за так называемый «легкий заработок».