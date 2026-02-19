В Татарстане запустили продажу товаров 18+ по цифровому ID через мессенджер MAX

Жители республики теперь могут покупать товары с возрастными ограничениями, не доставая паспорт. Достаточно показать на кассе цифровой ID в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Надир Закиров.

Что такое цифровой ID?

Это электронный аналог паспорта, который хранится прямо в смартфоне. Данные надежно зашифрованы, а сам документ официально признан и соответствует всем требованиям закона.

«Цифровой ID на платформе национального мессенджера MAX — это единственный подтвержденный и соответствующий законодательству документ, который хранит ваши персональные данные в зашифрованном виде, — пояснил Закиров. — Используя смартфон, вы можете подтвердить свою личность без предъявления бумажных документов».

Кто может пользоваться и как подключить?

Сервис доступен всем гражданам старше 18 лет. Чтобы им воспользоваться, нужно выполнить три простых шага:

Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг (ЕСИА).

Установить на телефон приложение «Госуслуги» и мессенджер MAX.

Создать цифровой ID одним из трех способов: по уже имеющейся биометрии, по загранпаспорту нового образца или по водительским правам.

Где уже работает?

Пока сервис тестируют в Татарстане, но уже сейчас купить товары категории 18+ с его помощью можно в федеральных и региональных торговых сетях республики.

«Цифровой ID в торговле — это яркий пример того, как цифровая трансформация делает нашу жизнь проще и безопаснее, — добавил замминистра. — Мы благодарим всех представителей торговых сетей за активное участие во внедрении проекта и призываем каждого покупателя стать частью этого удобного и безопасного сервиса».

Так что теперь, если вы забыли паспорт дома, а нужно купить, например, энергетик или алкоголь, — смартфон выручит. Главное — заранее настроить цифровой ID.