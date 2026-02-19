Психолог из Татарстана рассказала, как уберечь молодежь от мошенников

Почему молодые люди становятся жертвами аферистов и как родители могут это предотвратить? Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заведующая отделом психологической помощи центра «Навигатор» Яна Савина.

Почему молодежь попадается?

По словам психолога, есть два главных фактора: материальная потребность и потребность в социальной принадлежности. Молодой человек может быть физически взрослым, но эмоционально еще незрелым. Ему хочется признания, хочется быть частью группы, получить статус. И этим пользуются мошенники.

«Мы всегда стремимся примкнуть к какой-то социальной группе. И когда молодой человек включается в такую группу, отсюда и растут проблемы», — объясняет Яна Савина.

Куда обращаться за помощью

В Татарстане действует целая система психологической поддержки для молодежи, где можно получить помощь бесплатно и анонимно. Прежде всего, это цифровая служба психологической поддержки РТ, где можно получить консультацию дистанционно. Кроме того, круглосуточно работают два телефона доверия — общий республиканский и специальный молодежный, оба доступны 24 часа в сутки семь дней в неделю. Для тех, кто предпочитает личное общение, в 10 муниципальных районах Татарстана открыты Центры психолого-педагогической помощи детям и молодежи, где проводятся очные консультации. Таким образом, если у молодого человека нет возможности прийти лично, он всегда может позвонить или написать онлайн — выбор формата остается за ним.

Как родителям говорить с детьми о мошенниках

Яна Савина дала несколько простых, но очень важных рекомендаций для родителей:

Не ждите, пока ребенок столкнется с проблемой. Обсуждайте вопросы безопасности в интернете и в жизни регулярно, в кругу семьи. Пусть это станет традицией, частью обычных бесед, а не нравоучением.

Рассказывайте о случаях мошенничества, которые вы слышали или читали. Но избегайте чрезмерного запугивания — это должна быть спокойная беседа, почти игра.

Объясните про манипуляции. Аферисты всегда давят на чувства: срочность, страх, жадность или сострадание. Когда человек паникует, он легко переводит деньги. Научите ребенка не поддаваться этим уловкам.

Обсуждайте правила безопасности: не доверять незнакомцам, не сообщать личные данные, не переходить по подозрительным ссылкам.

Создавайте атмосферу доверия. И делать это нужно не тогда, когда что-то случилось, а с раннего возраста. Спрашивайте ребенка, что у него происходит, будьте другом и поддержкой.

Практикуйте сценарии. Проигрывайте ситуации: «А что ты скажешь, если позвонят с незнакомого номера?», «Как отреагируешь, если попросят перевести деньги?».

Будьте примером. Дети смотрят на родителей. Если вы сами разбрасываетесь деньгами или легкомысленно относитесь к личным данным, ребенок будет копировать это поведение.

Обновляйте информацию. Мошенники следуют за трендами. Была популярна игрушка — появились схемы с ней. Родитель всегда должен быть в курсе новых угроз.

Лучшая профилактика — та, что идет из семьи. У каждого молодого человека есть значимый взрослый. Очень важно, чтобы этим значимым взрослым стал кто-то из родных, а не уличный «авторитет» или анонимный куратор из сети.

Помните: доверительный разговор стоит дороже любых запретов. И чем раньше вы начнете говорить с ребенком о безопасности, тем меньше шансов, что он попадется на удочку мошенников.