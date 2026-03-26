Квитанции на оплату ЖКУ должны разносить раньше

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с марта нынешнего года изменился. Для чего это сделано, выясняли «Казанские ведомости».

С 1 марта 2026 года федеральным законом РФ установлен новый срок, до которого необходимо оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Раньше у многих татарстанцев в платежке было напечатано предупреждение: «Оплатить до 25-го числа». Сейчас крайний срок перенесли на 15-е число.

«Социальные пособия - в связи с потерей кормильца старшего сына и за опеку младшего ребенка - за предыдущий месяц перечисляют мне только 18 - 22-го числа, а денег с зарплаты (они поступают 10-го) не всегда хватает на оплату «коммуналки». Кстати, у мамы пенсия поступает 18-го числа», - сообщила нам по телефону жительница Казани РТ Марина Акатьева.

«Главное нововведение - это установление единого крайнего срока для внесения платы за ЖКУ на всей территории России, - отмечают в пресс-службе Госжилинспекции РТ. - Новшество унифицирует процесс в стране и делает его более прозрачным. Этот срок является фиксированным и не может быть изменен ни договором управления многоквартирным домом, ни решением общего собрания жильцов».

Раньше управляющие компании сами могли самостоятельно устанавливать день икс. А теперь оплачивать ежемесячные счета нужно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим. Например, за услуги, потребленные в марте, надо заплатить до 15 апреля, уточняют в ведомстве.

Нововведение упрощает планирование семейного бюджета, считают парламентарии.

Впрочем, повода тревожиться за небольшую просрочку нет. Как отметили в едином расчетном центре АО «Татэнергосбыт» в жилом массиве «Салават Купере», пени до конца месяца, следующего за оплачиваемым, начисляться не будут.

Еще одно изменение касается сроков доставки платежных документов за ЖКУ. Как сообщают в Госжилинспекции РТ, теперь управляющие компании обязаны доставлять квитанции жильцам до 5-го числа каждого месяца. Это даст больше времени для ознакомления со счетами и своевременной оплаты.