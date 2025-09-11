КХЛ выплатит «Ак Барсу» 111 млн рублей по итогам прошлого сезона

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил объем распределения доходов между клубами по результатам сезона 2024/2025 годов. Общая сумма выплат превысила 2,15 миллиарда рублей, что практически вдвое больше показателей предыдущего спортивного периода.

Согласно официальным данным, казанский «Ак Барс» получит более 111 миллионов рублей. Наибольшая выплата — почти 189 миллионов рублей — предусмотрена для ярославского «Локомотива», который является действующим обладателям Кубка Гагарина. «Салават Юлаев», дошедший до ½ финала, получит почти 124 млн рублей.

Фото: khl.ru

Основой для формирования рекордного финансового распределения стали доходы от реализации телевизионных прав и беттинг-контрактов, а также целевое финансирование. Медиа-охват сезона включил 745 трансляций на международных каналах, 707 игр на региональных телеканалах, 106 матчей на федеральном «Матч!» и 1634 трансляции на собственных платформах КХЛ.

Полученные средства клубы смогут направить на укрепление спортивной инфраструктуры и развитие молодежных программ.

Напомним, вчера, 10 сентября, казанский клуб крупно проиграл в первом домашнем матче в сезоне.