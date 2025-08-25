В Зеленодольском районе РТ краснокнижного лебедя отпустили на волю после восстановления

25 августа 2025  16:37
Дмитрий Смирнов

В Зеленодольском районе Татарстана завершена успешная реабилитация краснокнижного лебедя-шипуна, найденного с травмированным крылом, сообщает Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам. После трех дней интенсивного ухода и наблюдения на специализированной станции по спасению диких животных птица полностью восстановила силы и была выпущена в естественную среду обитания.

Инцидент с пернатым краснокнижником был зафиксирован в прошлую пятницу. Местные жители своевременно обнаружили ослабленную птицу и оперативно сообщили о ней специалистам Госкомитета. В течение всего периода реабилитации лебедь демонстрировал отличный аппетит и активное поведение, что свидетельствовало о его быстром восстановлении.

Оперативные действия граждан и профессиональная работа специалистов позволили сохранить жизнь редкому виду, занесенному в Красную книгу.

