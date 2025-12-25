Леонид Слуцкий поблагодарил руководство Татарстана за восстановление храмов

В ходе встречи на заседании Государственного Совета РФ в Москве глава фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за работу по восстановлению православных храмов в республике. Об этом сообщает представитель «Татмедиа» в Москве Дина Газалиева.

Встреча состоялась в рамках большого заседания Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина. Стороны обсудили совместные проекты, в том числе в сфере сохранения культурно-исторического наследия.

«Помогая Татарстану, помогаешь себе», — отметил Леонид Слуцкий в беседе с Рустамом Миннихановым, предложив распространить успешный опыт республики в других регионах.

В свою очередь, Раис Татарстана подтвердил намерение развивать сотрудничество. «Будем продолжать это сотрудничество и поддерживать друг друга в других важных делах. Планов — много!» — заявил он в своем канале в MAX.

Восстановление и сохранение памятников религиозной архитектуры является одним из направлений социальной и культурной политики в Татарстане.